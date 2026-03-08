quitgpt in cosa consiste il trend e la lista completa delle app da cancellare per aderire al boicottaggio

Negli ultimi giorni sui social si diffonde l’hashtag QuitGPT, un movimento che invita a smettere di usare ChatGPT. La campagna nasce in risposta all’annuncio di OpenAI di aver firmato un accordo con il Pentagono per l’utilizzo dei propri modelli di intelligenza artificiale a scopi militari. Viene condivisa una lista di app da cancellare per aderire al boicottaggio.

In questi giorni sui social dilaga l’hashtag QuitGPT, un appello a lasciare ChatGPT dopo l’accordo di OpenAI con il Pentagono per l’uso militare dei suoi modelli di intelligenza artificiale. La campagna ha preso piede soprattutto dopo che Anthropic, l’azienda concorrente dietro Claude, avrebbe invece rifiutato alcune clausole sull’uso bellico dei propri sistemi. Il risultato è una migrazione di massa: si abbandona ChatGPT, bollato come guerrafondaio, per passare a Claude, il pacifista digitale. Ma siamo sicuri che questa protesta etica regga davvero a un esame più approfondito? Basta scavare appena sotto la superficie per scoprire che l’intero movimento poggia su fondamenta quanto meno traballanti, quando non completamente contraddittorie. 🔗 Leggi su Screenworld.it

