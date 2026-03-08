Il Pisa si presenta in campo con determinazione, ma dopo un'ora di gioco sembra crollare improvvisamente, permettendo agli avversari di segnare quattro gol. La partita si conclude con un risultato che evidenzia un rapido cambio di scenario, dopo un primo tempo in cui i bianconeri avevano mostrato fermezza. Gli episodi chiave della sfida sono stati decisivi nel determinare l'esito finale.

di Saverio Bargagna PISA Fra ospitate a Sanremo e fiction, le canzoni degli 883 sono tornate di moda. Tutti ricordiamo "Gli anni": ’stessa storia, stesso posto, stesso bar’. Mantra ripetitivo anche di questa stagione nerazzurra dove il Pisa pare spesso ambire alla grande impresa contro le big per poi finire ripetutamente con un pugno di mosche in mano. Il Pisa non segna quasi mai (terza partita a secco di gol), ma in compenso subisce quasi sempre. A Torino, contro la Juve, la compagine della Torre resta pienamente in corsa fino al nono minuto del secondo tempo, quando l’uscita sciagurata di Nicolas spalanca la porta alla testa di Cambiaso e ai bianconeri, che dilagano in un poker finale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Questo Pisa non cambia mai. Un’ora di orgoglio poi il crollo. I bianconeri calano il poker

Pisa, solito copione. Un’ora di orgoglio, poi un sonoro poker di sberle: con la Juve finisce 4-0Pisa, 7 marzo 2026 – Fra ospitate a Sanremo e fiction, le canzoni degli 883 sono tornate di moda.

Parma Juve 1-4 LIVE: i bianconeri calano il poker! Gol di David!di Andrea BargioneParma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 2025/26 La Juve...

Una selezione di notizie su Questo Pisa.

Temi più discussi: Questo Pisa non cambia mai. Un’ora di orgoglio poi il crollo. I bianconeri calano il poker; Treni, fino al 30 aprile lavori sulla linea Firenze-Pisa. Ecco cosa cambia; Pisa-Bologna, confronto per risalire; Le interviste di Juventus-Pisa.

Oltre la Torre. Come cambia l’ospitalità a PisaNegli ultimi anni la città sta cambiando: nel modo in cui accoglie, nel modo in cui viene vissuto il centro ... lanazione.it

Pisa, Hiljemark La partita di domani è un’occasione per rimettere in piedi tutto18:20 - Tra pochi minuti inizierà la conferenza stampa di Oscar Hiljemark, nella vigilia di Pisa Bologna. Diretta testuale a cura di TMW. 18:22. tuttomercatoweb.com

Le possibili scelte di Hiljemark e Italiano per Pisa-Bologna di questo pomeriggio - facebook.com facebook