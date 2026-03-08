Questa riforma è giusta ed era anche della sinistra

Andrea Romano, professore di storia a Tor Vergata ed ex parlamentare del Pd, si esprime sulla battaglia referendaria dichiarando che voterà Sì. Romano afferma di essere legato alla sinistra di Vassalli, che definisce socialista, e a quella del Pci e del Pds. La sua opinione si basa su un senso di appartenenza e rispetto per le tradizioni politiche che rappresentano.

Andrea Romano, professore di storia a Tor Vergata, ex parlamentare del Pd, come vede la battaglia referendaria? "Io voterò Sì perché sono affezionato alla sinistra di Vassalli, che era un socialista, e anche a quella del Pci e del Pds. La sinistra ha sempre sostenuto che la separazione delle carriere fosse indispensabile con un codice accusatorio. Mi hanno convinto le parole di Augusto Barbera, ex presidente della Consulta e parlamentare del Pci-Pds. È una risposta antifascista". Lei è un esponente Pd? "Continuo a votare Pd, per una ragione semplice: ne ha viste tante, ma la sua forza sono gli elettori. Io non auspico una scissione, spero che il Pd abbia la forza di resistere ai suoi sbandamenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it

SEPARAZIONE delle carriere dei MAGISTRATI: cosa significa | Avv. Angelo Greco

