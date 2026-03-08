Quesada e Lamaro arrivano in conferenza e | la sala stampa reagisce così

Il ct Gonzalo Quesada e il capitano Michele Lamaro sono arrivati in conferenza stampa e sono stati accolti con una standing ovation dalla sala stampa. La cerimonia si è svolta dopo la vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra, una partita che ha segnato un risultato importante per la squadra. La sala si è riempita di giornalisti e fotografi pronti a seguire gli interventi dei protagonisti.