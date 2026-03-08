Quello che non sarà più lo stesso ora che l' Italia ha battuto l' Inghilterra al Sei Nazioni di rugby

L'Italia ha vinto contro l'Inghilterra nel torneo Sei Nazioni di rugby. La partita si è svolta con una squadra italiana che ha affrontato gli avversari con determinazione, portando a casa una vittoria importante. La notizia ha suscitato reazioni di sorpresa tra gli appassionati, molti dei quali ricordano le sfide passate. La vittoria è stata accolta come un risultato significativo per il rugby italiano.

"Seee, come battere gli inglesi". Capitava di dirlo nel parlare di rugby o anche solo tra persone che avevano, almeno qualche volta, preso in mano un pallone ovale e sapevano dell'interesse reciproco per questo sport. "Seee, come battere gli inglesi", lo si diceva quando una cosa era ritenuta del tutto improbabile, quasi impossibile. C'era poi una versione ancora più estrema: "Seee, come vincere a Twickenham" (lo stadio della Nazionale inglese, nda ). E qui si intendeva qualcosa di veramente impossibile. Ora che l'Italia ha battuto l'Inghilterra al Sei Nazioni 2026, quell'espressione è invecchiata in modo irreparabile. E forse siamo invecchiati anche noi che quell'espressione l'abbiamo usata almeno una volta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Sei Nazioni, a Roma arriva l'Inghilterra e l'Italia vuol credere nell'impresa. Quesada e Lamaro: GiochiamocelaSei Nazioni, l'Italia ospita all'Olimpico un'Inghilterra reduce da due ko., ma che s'è preparata per colpire i punti deboli degli azzurri. Sarà una gara dura, da affrontare senza paura, spiega Quesada ... sport.virgilio.it

Rugby, Italia nella storia del Sei Nazioni: Inghilterra battuta 23-18ROMA – L’Italia riscrive la storia: nella quarta giornata del Sei Nazioni 2026 batte per la prima volta l’Inghilterra, vincendo 23-18 allo stadio Olimpico di Roma. Il primo tempo si era chiuso sul 12- ... dire.it

