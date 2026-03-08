Quattro Canti trasformati in una discoteca abusiva

Sabato sera, i Quattro Canti di Palermo sono stati teatro di un'operazione di polizia che ha portato alla chiusura di una discoteca abusiva all'aperto. All'interno, sono stati trovati un DJ set non autorizzato e venditori illegali di alcolici. Le forze dell'ordine sono intervenute per interrompere l’attività non autorizzata che si svolgeva nella zona centrale della città.

I Quattro Canti di Palermo, sabato sera, trasformati in una discoteca abusiva a cielo aperto, con tanto di DJ set e venditori illegali di alcolici. È il triste scenario che ormai da tempo si ripete ogni sabato sera e che mostra, in modo sempre più evidente, il livello vergognoso di degrado e di mancanza di decoro in cui è precipitato il cuore della città. Quello che dovrebbe essere uno dei luoghi più solenni e simbolici di Palermo, crocevia di storia, arte e memoria, appare sempre più abbandonato alla cosiddetta "mala movida", dove regnano disordine, abusivismo e totale assenza di regole. Siamo tornati ancora una volta al caos, dopo i controlli degli scorsi mesi.