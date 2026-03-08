Quasi mille visitatori nei primi cinque sabati di apertura di Palazzo Forti

Nei primi cinque sabati di apertura, quasi mille persone hanno visitato Palazzo Forti, che ha riacceso l’interesse per l’arte a Verona. La riapertura ha portato numerosi visitatori negli ambienti che un tempo ospitavano la Galleria d’Arte Moderna “Achille Forti”, confermando il ruolo di questo spazio come punto di riferimento culturale in città.

La mostra "Ápeiron Senza confini" e il format partecipativo "Voci Forti" hanno riportato vitalità negli spazi della storica sede dell’arte moderna veronese Palazzo Forti è tornato a essere un punto di riferimento per l’arte veronese, come dimostrano i risultati ottenuti dalla sua riapertura, che ha riportato il pubblico negli ambienti già sede della Galleria d’Arte Moderna “Achille Forti”. Dal 31 gennaio, con l’inaugurazione della mostra “Ápeiron Senza confini” e del percorso di incontri partecipativi “Voci Forti”, la città ha riscoperto gli spazi del palazzo con entusiasmo e affetto, come accade quando si ritrova un luogo amato dopo una lunga assenza. 🔗 Leggi su Veronasera.it

