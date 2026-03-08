Oggi il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero si basa sul PUN, il Prezzo Unico Nazionale, che indica il costo all’ingrosso dell’energia in Italia. Questo valore viene utilizzato come riferimento principale per calcolare le tariffe nel settore. Il PUN rappresenta quindi il livello di riferimento per le transazioni di energia elettrica nel mercato nazionale.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, ovvero il valore di riferimento per il mercato libero. Al 08 Marzo 2026, il PUN si attesta a 0,1426 €kWh (142,60 €MWh), in crescita rispetto ai mesi precedenti. Questo valore è fondamentale per chi ha scelto offerte a prezzo variabile nel mercato libero, poiché determina la componente energia della bolletta, a cui vanno aggiunti oneri di sistema, costi di trasporto, accise e IVA. Data PUN (€kWh) 08 Marzo 2026 0,1426 07 Marzo 2026 0,1425 06 Marzo 2026 0,1406 05 Marzo 2026 0,1519 04 Marzo 2026 0,1657 Negli ultimi giorni si osserva una tendenza al rialzo, con valori che superano la soglia di 0,14 €kWh, dopo un periodo di relativa stabilità tra 0,10 e 0,13 €kWh nei mesi precedenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Quanto costa un pieno con l'auto elettrica

Tutti gli aggiornamenti su costa oggi.

Discussioni sull' argomento Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Guerra in Iran, quanto costa agli Usa di Trump tra attacchi, armi e missili; Benzina e diesel, la tabella coi nuovi prezzi: quanto costa il pieno da oggi; Prezzi moduli fotovoltaici 2026, il costo dei pannelli crescere anche a febbraio.

“E nella vostra zona quanto costa oggi benzina o diesel” - facebook.com facebook

Quanto costa oggi il #diesel in #puglia Prezzi al di sopra dei 2 euro. I costi medi e le colonnine più care e più economiche città per città x.com