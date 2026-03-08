Quando Mesagne giocò d' anticipo | donne al voto prima del referendum istituzionale

In occasione dell’8 marzo di quest’anno, si ricorda l’80esimo anniversario del voto alle donne per la Costituente e il referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Mesagne fu tra i comuni italiani che votarono per primi, anticipando di fatto altri centri nel consentire alle donne di partecipare attivamente alle scelte politiche. La data segna un momento importante nella storia del suffragio femminile in Italia.

In occasione della ricorrenza dell'8 marzo di quest'anno si celebra l'80esimo anniversario del voto alle donne per la Costituente e per il referendum istituzionale del 2 giugno 1946. In realtà il suffragio universale fu approvato con il decreto numero 23 del 1 febbraio 1945 emanato dal governo Bonomi dopo la caduta del fascismo. È opportuno ricordare però che le donne mesagnesi ebbero il privilegio di avvalersi del suffragio universale prima del 2 giugno. Infatti il 7 aprile 1946 votarono per eleggere il nuovo Consiglio Comunale in modo democratico dopo l'esperienza dei podestà fascisti. Le elettrici mesagnesi erano più numerose degli elettori maschi e soprattutto tra i votanti le donne furono più numerose. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

