Quando lo sci alpino oggi in tv | orari superG Val di Fassa e slalom Kranjska Gora startlist streaming

Oggi gli appassionati di sci alpino potranno seguire le gare di superG in Val di Fassa e di slalom a Kranjska Gora, con orari e streaming disponibili. Le startlist sono state rese note e ogni gara potrebbe influenzare le classifiche di specialità. La giornata promette momenti decisivi per gli atleti in gara.

Gli appassionati sono pronti a vivere una giornata nella quale ogni secondo si potrà rivelare prezioso nella corsa verso successi pesanti per le varie classifiche di specialità. La Coppa del Mondo di sci alpino propone il SuperG femminile della Val di Fassa, orario di partenza previsto alle 10:45, e lo slalom speciale maschile di Kranjska Gora, il via delle due run è previsto alle 09:30 e alle 12:30. LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E ALLE 12.30 Sofia Goggia, grazie al successo ottenuto la scorsa settimana a Soldeu, ha consolidato il suo vantaggio su Alice Robinson e guida la classifica con 84 punti di margine sulla neozelandese. 🔗 Leggi su Oasport.it

