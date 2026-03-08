Le prossime gare di sci alpino si terranno a Courchevel per le discipline veloci maschili e ad Are per le prove tecniche femminili. La Coppa del Mondo 2026 sta entrando nella fase finale della stagione, con le competizioni che si avvicinano al loro ultimo appuntamento. I due gruppi di atleti si preparano per affrontare gli ultimi eventi prima del grande finale a Lillehammer.

La Coppa del Mondo di sci alpino 2026 è pronta per imboccare il rettilineo dell’ultimo chilometro. Il finale di stagione si sta avvicinando sempre più ad ampi passi ed i due comparti si preparano per l’ultimo appuntamento prima del gran finale di Lillehammer. Per quanto riguarda il Circo Bianco al maschile sarà Courchevel (Francia) il palcoscenico delle prossime gare. Sulla pista denominata L’Éclipse vedremo due superG (uno venerdì 13 marzo alle ore 11.00, uno domenica 15 marzo alle ore 10.45), quindi una discesa nella giornata di sabato 14 marzo alle ore 11.00. Passando al comparto femminile, invece, si sposteranno verso nord, dato che si trasferiranno ad Åre (Svezia) per due prove tecniche. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando le prossime gare di sci alpino? Uomini veloci a Courchevel, donne ad Are per le prove tecniche

Quando le prossime gare di sci alpino? Infrasettimanale a Courchevel, poi Val Gardena e Val d’Isere per le donneLa Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 si prepara per la lunga rincorsa verso le vacanze natalizie.

Quando si svolgono le prossime gare di sci alpino? Donne in Val di Fassa, uomini a Kranjska Gora: orari eLa Coppa del Mondo di sci alpino 2026 sta entrando nella fase finale, con le ultime prove che delineeranno le gerarchie delle classifiche generali.

Tutti gli aggiornamenti su Quando le prossime gare di sci alpino....

Discussioni sull' argomento Quando le prossime gare di sci alpino? Donne in Val di Fassa, uomini a Kranjska Gora: tutti gli orari; Tutto quello che c'è da sapere sull'Italia maschile nella VNL 2026; Strade Bianche 2026: start list completa della corsa maschile e femminile · Ciclismo su strada; Torna la Coppa Italia: come funziona la doppia semifinale e tutto il tabellone.

Quando le prossime gare di sci alpino? Donne in Val di Fassa, uomini a Kranjska Gora: tutti gli orariDopo esserci rituffati nella Coppa del Mondo di sci alpino 2026 ed esserci messi ufficialmente alle spalle i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina ... oasport.it

Una donna su due non lavora. Dicono sia un problema di competenza. Ma le donne laureate in Italia sono il 60% del totale dei laureati. Più degli uomini. Sempre più degli uomini. Eppure il tasso di occupazione femminile si ferma al 53,5%, contro il 72% degli - facebook.com facebook

Nella ristorazione le donne guadagnano il 15,7% in meno degli uomini. Il divario aumenta nei ruoli di responsabilità - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/attual… x.com