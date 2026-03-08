Quando l’amore è tossico Armeni narra il possesso | Il pericolo della normalità

L'ultimo libro della scrittrice e giornalista Ritanna Armeni, intitolato “Sono mia”, è stato pubblicato da Rizzoli pochi giorni fa. Nel volume, Armeni affronta il tema del possesso nelle relazioni amorose e analizza come l’amore possa diventare tossico. La scrittrice descrive le dinamiche di controllo e normalità che si sviluppano in queste situazioni.

Si intitola “Sono mia“ ed è uscito da pochi giorni l’ultimo libro della scrittrice e giornalista Ritanna Armeni, edito da Rizzoli. Un racconto con il ritmo di un noir psicologico che sarà presentato il prossimo mercoledì alle 18 alla Libreria Rinascita Ubik di Sesto Fiorentino nell’ambito della rassegna “Dalla parte di lei“. Ne parliamo con l’autrice. Il suo libro fa parte di un progetto particolare della casa editrice dedicato ai Dieci comandamenti, di quale si è occupata? "Sì, sono dieci libri scritti da altrettante scrittrici ognuna delle quali fa un racconto, in chiave personale e contemporanea, di uno dei Dieci comandamenti. Quello che ho trattato io nel mio libro è il nono, Non desiderare la donna d’altri, ma ho voluto rovesciare la prospettiva". 🔗 Leggi su Lanazione.it

