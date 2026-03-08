Quando la pizza non si distingueva dalla piadina

Nel 1968 a Cesena, vengono scattate le prime immagini di un baracchino di piadina, uno dei primi presenti nella zona. La foto mostra un banco che si trova in strada, ancora privo di caratteristiche moderne, e mette in evidenza come, allora, la piadina fosse molto diversa da quella attuale. In quegli anni, la distinzione tra pizza e piadina non era ancora netta, e la linea tra i due alimenti appariva molto sottile.

La pizza prima della pizza: guardate questa foto. Cesena, 1968: uno dei primi baracchini (non ancora chioschi) di piadina. Una ‘azdora’ imprenditrice di se stessa, amiche, clienti e l’insegna scritta a mano: pizza, non piadina. Non c’è da stupirsi: mezzo secolo fa pizza e piadina, nel linguaggio corrente, erano più o meno sinonimi. Spesso veniva denominata pizza anche la spianata con il rosmarino venduta da fornai. E’ solo in anni recenti che siamo diventati ’gastropuristi’: la pizza napoletana è una cosa, la piadina è un’altra. Chiediamo prodotti biologici, vogliamo olio EVO, ovvero extravergine d’olive: ma dire EVO è più fighetto. Avanzano mangiari vegetariani o vegani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quando la pizza non si distingueva dalla piadina Pentagon Pizza Index: quando la pizza d’asporto annuncia le crisi internazionaliDalla guerra fredda a quella dei 12 giorni con l’Iran, fino al Venezuela, c’è una storia che prontamente riemerge. “Non distingueva più il giorno dalla notte. Così nostro figlio è diventato un hikikomori”Firenze, 30 gennaio 2026 - Sono tante le storie di famiglie toscane costrette a combattere con il fenomeno degli hikikomori. PIADIPIZZA CON CORNICIONE IN FRIGGITRICE AD ARIA