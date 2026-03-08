quando in centomila dissero no a khomeini

Quel giovedì mattina, circa centomila persone si radunarono per esprimere il loro dissenso, gridando no a Khomeini in diverse piazze. Il cielo era coperto da nuvole minacciose di neve, mentre la primavera si avvicinava. La manifestazione si svolse senza incidenti rilevanti e si concluse con un corteo pacifico che si disperse lentamente.

Quel giovedì mattina, il cielo gonfio di nuvole prometteva neve. La primavera si avvicinava lentamente e a Teheran faceva ancora freddo: la gente si affrettava nel traffico caotico per raggiungere il posto di lavoro, si infilava negli autobus a due piani già strapieni, pedalava zigzagando fra le automobili e i taxi arancioni. Era l’8 marzo 1979 e nulla lasciava presagire che quel giorno sarebbe entrato nella storia, nel senso peggiore. Finché Sahar, Yasmin, Darya, Tara, Lila, tutte le donne e le ragazze della città, insegnanti, studentesse, infermiere, dottoresse, impiegate furono bloccate dalle guardie della Rivoluzione islamica. Quelle che erano già entrate negli uffici, o a scuola, vennero cacciate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La sinistra marxista e l’illusione islamista: quando l’odio per l’Occidente spinse intellettuali e femministe a sostenere Khomeini, finendo per essere le prime vittime della RivoluzioneNegli anni Settanta femministe, studenti e marxisti sostennero Khomeini come forza anti-imperialista.