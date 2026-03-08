Quando il biathlon oggi in tv | orari mass start maschile e staffetta femminile Kontiolahti startlist streaming

Oggi, domenica 8 marzo, si conclude l’evento di Kontiolahti della Coppa del Mondo di biathlon, con la mass start maschile e la staffetta femminile in programma. Le gare si svolgono in Finlandia e prevedono l’assegnazione dei titoli nelle rispettive specialità, con gli atleti che scenderanno in pista secondo gli orari stabiliti. La startlist completa è disponibile e lo streaming delle competizioni si può seguire online.

Oggi, domenica 8 marzo, si conclude l'appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon a Kontiolahti (Finlandia). Sulle nevi finniche, programma intenso di gare. Ad aprire i giochi sarà la prova a squadre femminile e a seguire andrà in scena la Mass Start degli uomini. Gli appassionati non si annoieranno di certo a godere dello spettacolo. LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 13.30 LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 16.55 Nella staffetta delle donne la Francia vorrà far leva sulla propria eccezionale profondità, andandosi a prendere un nuovo successo. Le transalpine dovranno guardarsi, in particolare, dalla Norvegia che in alcune circostanze ha dimostrato di poter giocare qualche brutto scherzo e anche dalla Svezia, visto il livello di condizione delle scandinave in terra finlandese.