Quando è arrivato Angelo Madonia papà ci è rimasto male Una separazione non si vive mai bene | le parole di Davide Bonolis figlio di Paolo e Sonia Bruganelli

Sabato 7 marzo, a Verissimo, Davide Bonolis, figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ha raccontato di aver vissuto un momento difficile quando è arrivato Angelo Madonia, e di come la separazione dei genitori abbia lasciato un segno. Questa è la prima volta in cui Davide si presenta nello studio senza la presenza dei suoi genitori, Silvia Toffanin lo ha intervistato nel corso della puntata.

Il giovane Bonolis si racconta a "Verissimo" aprendosi sulla separazione dei genitori, sui problemi di peso che ha affrontato in passato ("Sono arrivato a 104 chili"), e sull'amore con la fidanzata Martina Davide Bonolis è tra gli ospiti che si raccontano a Verissimo nella puntata di sabato 7 marzo. Il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli approda nello studio di Silvia Toffanin per la prima volta senza genitori. Non è comunque da solo, perché con lui c’è la fidanzata Martina Dotti, con la quale ha una relazione da circa 10 mesi. A farli incontrare è stato il calcio. “Ci siamo conosciuti a una mia partita di calcio, io giocavo – Davide fa il calciatore, ndr – lei era lì per fare interviste sportive e ci siamo conosciuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

