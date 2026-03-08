Sabato 7 marzo, a Verissimo, Davide Bonolis, figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ha raccontato di aver vissuto un momento difficile quando è arrivato Angelo Madonia, e di come la separazione dei genitori abbia lasciato un segno. Questa è la prima volta in cui Davide si presenta nello studio senza la presenza dei suoi genitori, Silvia Toffanin lo ha intervistato nel corso della puntata.

Il giovane Bonolis si racconta a "Verissimo" aprendosi sulla separazione dei genitori, sui problemi di peso che ha affrontato in passato ("Sono arrivato a 104 chili"), e sull'amore con la fidanzata Martina Davide Bonolis è tra gli ospiti che si raccontano a Verissimo nella puntata di sabato 7 marzo. Il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli approda nello studio di Silvia Toffanin per la prima volta senza genitori. Non è comunque da solo, perché con lui c’è la fidanzata Martina Dotti, con la quale ha una relazione da circa 10 mesi. A farli incontrare è stato il calcio. “Ci siamo conosciuti a una mia partita di calcio, io giocavo – Davide fa il calciatore, ndr – lei era lì per fare interviste sportive e ci siamo conosciuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando è arrivato Angelo Madonia, papà ci è rimasto male. Una separazione non si vive mai bene”: le parole di Davide Bonolis, figlio di Paolo e Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli alla partita del figlio Davide insieme ad Angelo Madonia: legame saldo nonostante “l’Uragano” di Lucio PrestaDopo l'uscita dell'autobiografia del manager le cronache rosa avevano parlato di tensione tra il volto Mediaset e la ex moglie, ancora legati da un...

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli di nuovo insieme dopo le accuse di Presta. Con loro anche Angelo MadoniaLe rivelazioni di Lucio Presta non sembrano aver scalfito il rapporto fra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli.

Tutto quello che riguarda Angelo Madonia.

Temi più discussi: Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli alla partita del figlio Davide insieme ad Angelo Madonia: legame saldo nonostante l'Uragano di Lucio Presta; Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, tensioni smentite: l'ex coppia (e Angelo Madonia) insieme alla partita del figlio Davide. La dedica...; Bonolis e Sonia Bruganelli vicini dopo le accuse di Presta, con loro allo stadio c’è anche Angelo Madonia; Davide Bonolis: La separazione di mamma e papà è stata difficile. Lui ha sofferto molto dopo l'arrivo di Angelo Madonia.

Quando è arrivato Angelo Madonia, papà ci è rimasto male. Una separazione non si vive mai bene: le parole di Davide Bonolis, figlio di Paolo e Sonia BruganelliDavide Bonolis è tra gli ospiti che si raccontano a Verissimo nella puntata di sabato 7 marzo. Il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli approda nello studio di Silvia Toffanin per la prima volta ... ilfattoquotidiano.it

Il figlio di Paolo Bonolis: Quando mamma si è fidanzata con Angelo papà ci è rimasto maleCon grande sincerità Davide Bonolis racconta di come suo padre Paolo ha vissuto la storia di Sonia Bruganelli con Angelo Madonia ... ultimenotizieflash.com

L'ex coppia avvistata alla partita del figlio Davide insieme al nuovo compagno della Bruganelli, Angelo Madonia - facebook.com facebook

Bonolis e Sonia Bruganelli vicini dopo le accuse di Presta, con loro allo stadio c’è anche Angelo Madonia x.com