In questi giorni si fa strada una domanda semplice ma cruciale: quale sarà il destino dell’arte iraniana nei prossimi anni? Artisti, curatori e critici si confrontano con un panorama complesso e incerto, mentre le tensioni politiche e sociali si riflettono anche nel mondo della cultura. La situazione attuale rende difficile prevedere come evolverà il settore artistico nel paese.

In questi giorni drammatici, chi si occupa di cultura non può associare il proprio sgomento personale e umano ad un’altra forma di preoccupazione, che non si sostituisce ma si aggiunge a quella per le persone. Si tratta di un approccio che spesso viene aspramente criticato: ma è importante capire che chi trascorre gran parte della propria vita cercando di tutelare, conservare, proteggere o valorizzare la cultura e la storia umana, non può restare indifferente di fronte ai pericoli che una guerra può generare non solo sulle vite dei cittadini, ma anche su quell’insieme di oggetti, mobili e immobili, e di tradizioni e culture immateriali che vengono normalmente identificate con il termine patrimonio culturale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Quale futuro per l’arte iraniana

Quale allegria: Frisari unisce memoria e arte per la disabilitàLa proiezione di Quale allegria, il documentario firmato da Francesco Frisari, è fissata per la mattinata del 10 marzo presso l’Arena del Sole.

Centro Arte Danza Olgiate Olona: vent’anni di arte e movimento per una comunità che danza il futuroDomenica 8 febbraio, alle ore 20:15, Olgiate Olona si trasforma in una grande sala da ballo vivente.

Mehmed: Fetihler Sultan 72. Bölüm (Analiz)

Una raccolta di contenuti su Quale futuro per l'arte iraniana.

Temi più discussi: ll futuro dell’arte sono le mostre immersive? Speriamo di no; L'IA farà meglio di noi? Intervista a Sergio Campagnolo sul futuro di mostre e uffici stampa; Un’elegia (inutile) per il futuro che non c’è più; Private banking, l’arte diventa asset class: Mercato da 2.500 miliardi.

Artisti mondiali ad Hamburger Bahnhof per pensare il futuro(di Francesco De Filippo) Far incontrare gli artisti del mondo ma anche esponenti di moda, teatro, cultura in senso ampio per festeggiare i risultati raggiunti ma anche per capire quale direzione ... ansa.it

Arte e AI per immaginare nuovi modi di abitare il futuroQuali immaginari ci muovono verso il futuro? Con questo tema Michelangelo Pistoletto, pittore e scultore, protagonista della corrente dell'arte povera, ha aperto Contemporanea-Arcipelago dei futuri. ansa.it

FOGGIA, IL "DERBY" TRA LEGA E FUTURO NAZIONALE Sfida a chi è più "di destra". Vannacci sottrae uomini al Carroccio ma i salviniani minimizzano: "Scelte personali che non indeboliscono il partito" L'articolo nei commenti - facebook.com facebook

Onana, futuro sempre più incerto: il Trabzonspor ha deciso di non riscattarlo x.com