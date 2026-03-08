Putin il discorso è da rifare ma il video finisce online

Vladimir Putin ha richiesto di rifare il videomessaggio per l’8 marzo, in quanto il suo intervento si è rivelato insoddisfacente a causa di problemi alla voce. Nonostante l’errore, il video con gli auguri alle donne viene comunque pubblicato online. Il leader russo aveva pronunciato una frase chiedendo di ripetere il discorso, ma alla fine il messaggio è stato comunque diffuso.

(Adnkronos) – “Fatemelo rifare.”. Vladimir Putin ha la gola secca e il videomessaggio per l’8 marzo, con gli auguri a tutte le donne, viene male. Il presidente russo si ferma durante la registrazione e chiede un nuovo ciak mentre si schiarisce la voce e tossisce: “Parlo troppo.”. La versione ‘Paperissima’ del messaggio però finisce online. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

