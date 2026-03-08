Puristi contro spettacolisti | il nuovo regolamento in Formula 1 già divide ma i sorpassi sono quasi triplicati

Il nuovo regolamento di Formula 1 2026 ha già provocato divisioni tra chi definisce i piloti “puristi” e chi li considera “spettacolisti”. Nel frattempo, i sorpassi in gara sono quasi triplicati rispetto alle stagioni precedenti, segnando un cambiamento evidente nel modo in cui si corre. La divisione tra le due fazioni si fa sempre più marcata e le gare si stanno trasformando sotto vari aspetti.

Era comprensibile e ampiamente pronosticabile che ci sarebbero state due fazioni nettamente divise sulla Formula 1 2026. Il debutto del nuovo regolamento ha rispettato le attese e, se possibile, ha segnato un solco di divisione ancora più netto tra chi ne vorrebbe l’immediata revisione e chi ha dato parere positivo. Dopo la prima bandiera a scacchi dell’anno a Melbourne, emerge un dato però: quest’anno in Australia ci sono stati 120 sorpassi, la scorsa stagione furono 45. Quasi il triplo dodici mesi dopo. Se nel calcio attuale esiste la scissione tra ‘ risultatisti ’ e ‘ giochisti ’, alle prime luci dell’alba della nuova F1 c’è la contrapposizione tra ‘ puristi ’ e ‘ spettacolisti ’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

