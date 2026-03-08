Provinciali e Amministrative a Benevento ipotesi inciucio PD con il Centrodestra | prime schermaglie a sinistra

A Benevento, il clima politico si fa più acceso in vista delle elezioni provinciali e amministrative di autunno. Si parla di possibili accordi tra il PD e il Centrodestra, mentre a sinistra si registrano le prime tensioni e schermaglie. La situazione si sta delineando con discussioni e scontri tra le forze politiche locali, in un contesto già movimentato.

Nel Sannio il clima politico comincia già a surriscaldarsi in vista delle elezioni per il presidente della Provincia previste in autunno. Sul tavolo, infatti, iniziano a circolare indiscrezioni su possibili interlocuzioni tra esponenti del Partito Democratico e del Centrodestra per individuare un candidato unitario capace di sfidare l’area mastelliana, che dovrebbe riproporre l’attuale presidente Nino Lombardi. Un’ipotesi che non passa inosservata e che spinge Italia Viva – Casa Riformista a chiedere chiarimenti immediati ai vertici regionali del PD. Per i due esponenti riformisti serve una presa di posizione netta da parte della dirigenza dem campana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Provinciali e Amministrative a Benevento, ipotesi inciucio PD con il Centrodestra: prime schermaglie a sinistra Elezioni provinciali nel Sannio, Giuditta (NdC): “Puzza di inciucio tra centrodestra e pezzi del Pd”“Nel Beneventano il post voto delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, nelle quali Noi di Centro ha confermato la sua preminenza... Amministrative, Piero De Luca (Pd): “Incontro costruttivo con i Cinque Stelle, ora i tavoli provinciali del centrosinistra"“Abbiamo avuto un incontro cordiale e costruttivo con il coordinatore regionale del M5S, Salvatore Micillo”. Tutto quello che riguarda Provinciali e Amministrative a.... Temi più discussi: Amministrative 2026: il 24 e 25 maggio si vota in 11 comuni del Foggiano - FoggiaToday; Amministrative in Sicilia il 24 e 25 maggio, al voto 16 Comuni del Palermitano: ecco quali sono; Elezioni amministrative, a Messina si voterà il 24 e 25 maggio: ufficializzate le date; Amministrative in Sicilia il 24 e il 25 maggio, in provincia si vota ad Augusta e Floridia. Crolla l'affluenza alle amministrative in Trentino Alto AdigeAl termine dello scrutinio del primo turno delle elezioni comunali di Bolzano, il candidato del centrodestra Claudio Corrarati conquista il 36,3% delle preferenze e quello del centrosinistra Juri ... ansa.it Noi Moderati: nessun veto sui candidati, priorità all’unità del centrodestra a ErbaLa coordinatrice provinciale interviene dopo le note stampa di Fratelli d’Italia e ribadisce: nessuna preclusione, serve un candidato condiviso ERBA – In merito al dibattito politico apertosi negli ... msn.com I campioni provinciali e i finnalisti che puntano al titolo nazionale - facebook.com facebook