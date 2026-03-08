Pronostico Valencia-Alavés | niente scossa col cambio in panchina

La partita tra Valencia e Alavés si giocherà domenica nella ventisettesima giornata della Liga. Entrambe le squadre cercano punti importanti in vista della fine del campionato. La sfida si svolgerà allo stadio di Valencia e vedrà le formazioni affrontarsi con le rose attuali. Nessun cambio di allenatore è previsto prima del match, e le due squadre puntano a ottenere una vittoria.

Valencia-Alavés è una gara della ventisettesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico La vittoria della scorsa settimana invece, sempre al Mestalla contro l’Osasuna, ha permesso al Valencia di respirare un poco e salire a quota 29. Adesso il margine è importante con quelle che rischiano la retrocessione ma non così ampio da poter stare al sicuro. Certo, un’altra vittoria contro una squadra in crisi regalerebbe non la certezza matematica, ma quasi, di rimanere nella Liga pure il prossimo anno. Quindi le motivazioni sono davvero importanti in seno ai padroni di casa. Una squadra che da un po’ di tempo non riesce a vivere con tutta la serenità che meriterebbe la propria storia. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

