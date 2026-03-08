Pronostico Milan-Inter | ultima chance per riaprire il campionato

Domenica sera alle 20:45 si sfidano Milan e Inter nella ventottesima giornata di Serie A. La partita si svolge allo stadio di Milano e sarà trasmessa in diretta streaming e in tv. Sono state diffuse le probabili formazioni e le statistiche aggiornate delle due squadre prima del calcio d'inizio. La gara rappresenta un momento chiave per le rispettive stagioni delle due squadre.

Milan-Inter è una partita della ventottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Si scrive derby della Madonnina, si legge sfida scudetto. Che rischia seriamente di essere l’ultima, visto che l’ Inter capolista arriva alla stracittadina con un vantaggio abnorme nei confronti dei cugini del Milan, a -10 dalla vetta. Ne consegue che il Diavolo ha un solo risultato a disposizione per provare a riaprire la corsa al titolo che al momento sembra blindata: la vittoria. La pressione, dunque, sarà quasi tutta sulle spalle della squadra di Massimiliano Allegri, anche se l’allenatore livornese continua a ribadire che l’obiettivo numero uno è rimanere tra le prime quattro per conquistare un posto nella prossima Champions League dopo un anno “sabbatico”. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Milan-Inter: ultima chance per riaprire il campionato Pisa-Bologna, per Hiljemark c'è già l'ultima chance salvezza: il pronosticoIn uno dei posticipi del lunedì c'è in programma la sfida tra i nerazzurri e gli emiliani, in fase di rilancio dopo un periodo di crisi Nella... Contenuti e approfondimenti su Pronostico Milan Inter ultima chance.... Temi più discussi: Pronostico Milan-Inter quote analisi derby 28ª giornata Serie A; Pronostico Milan-Inter: analisi, quote e consigli; Milan-Inter pronostico e quote, la chicca sul derby; Pronostico Milan-Inter | Serie A 2025/26. Pronostico Milan-Inter, statistiche e quote dicono che sarà un derby da...Il derby della Madonnina di domenica sera (ore 20.45) rappresenta l’ultima chiamata scudetto per il Milan. La squadra di Allegri, vincendo, si porterebbe a -7 dall’Inter capolista con 10 partite poi d ... corrieredellosport.it Milan-Inter pronostico e quote, la chicca sul derbyScopri il pronostico su Milan-Inter con focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del Derby valido per il 28° turno di campionato. calciomercato.com Pronostico Milan-Inter, nerazzurri inarrestabili ma li Diavolo è l'ultimo ad averli battuti x.com Due giorni al derby di Milano: Allegri con De Winter ed Estupiñán per gli infortunati Gabbia e Bartesaghi, mentre Chivu ritrova Çalha in cabina di regia. Qual è il vostro pronostico - facebook.com facebook