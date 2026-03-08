Domenica si gioca la sfida tra Lione e Paris FC, valida per la venticinquesima giornata di Ligue 1. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e le formazioni sono state annunciate nelle ore precedenti. Sono disponibili notizie, statistiche e probabili formazioni per questa partita che si svolge sul campo francese.

Lione-Paris FC è una partita della venticinquesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Prima o poi doveva accadere. Ma il momento deve essere superato. Dopo una serie infinita di vittorie il Lione ne ha perse due di fila in campionato e, inoltre, è stato eliminato ai rigori dal Lens in mezzo alla settimana in Coppa di Francia. Adesso però, Fonseca, deve obbligatoriamente tornare alla vittoria. Anche perché il Marsiglia lo ha superato al terzo posto in classifica dopo la vittoria esterna di sabato, quindi il rischio di perdere ulteriori certezze, senza i tre punti, è molto alto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Lione-Paris FC: a Fonseca torna il sorriso

Pronostico Young Boys-Lione: Fonseca è inarrestabileYoung Boys-Lione è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv,...

Pronostico Strasburgo-Lione: Fonseca non perde piùStrasburgo-Lione è una partita della ventitreesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni,...

Contenuti utili per approfondire Pronostico Lione Paris FC a Fonseca....

Temi più discussi: Pronostico Lione vs Paris FC – 8 Marzo 2026; Pronostico Lione-Paris FC 8 Marzo 2026: 25ª Giornata di Ligue 1; Lione-Paris FC (domenica 08 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Lione vs Paris FC – Ligue 1 – 08 Marzo 2026.

Pronostico Lione vs Paris FC – 8 Marzo 2026La sfida di Ligue 1 tra Lione e Paris FC si giocherà il 8 Marzo 2026 alle 20:45 presso il prestigioso Parc Olympique Lyonnais. Un contesto ideale per una ... news-sports.it

Ligue 1, Lione-Paris FC: diretta tv e streaming live del matchNon perdere Lione-Paris FC: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live ... msn.com

Lione-Paris FC (domenica 08 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici ift.tt/HzJOLuU #scommesse #pronostici x.com

Il mio pronostico in base a quello che hanno determinato i sorteggi degli ottavi di finale di #ChampionsLeague. I quarti di finale per me saranno i seguenti PSG - Liverpool Real Madrid - Bayern Monaco Barcellona - Atletico Madrid Bodo Glimt - Arsenal Semifin - facebook.com facebook