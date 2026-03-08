Domenica alle 17:15 si gioca Lille-Lorient, match valido per la venticinquesima giornata di Ligue 1. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e vedrà le formazioni scendere in campo con probabili novità nelle rose. Le due squadre cercano di continuare il momento positivo dopo le vittorie recenti, con i giocatori pronti a scendere in campo per conquistare i tre punti.

Lille-Lorient è una partita valida per la venticinquesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 17:15: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. I primi due mesi del 2026, per il Lille, sono stati un vero e proprio disastro. La squadra di Bruno Genesio tra gennaio e febbraio si è messa in tasca a malapena due punti per quanto riguarda la Ligue 1, interrompendo il lungo digiuno di vittorie soltanto due settimane fa con lo striminzito successo esterno ad Angers (0-1). Quell’affermazione sembra aver fatto scattare qualcosa nella testa di Giroud e compagni: da allora hanno vinto altre due partite, ribaltando la... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Lille-Lorient: a caccia di conferme dopo le tre vittorie di fila

