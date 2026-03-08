È stato aperto a Tamara uno sportello chiamato “Invenio”, rivolto a bambini, adolescenti, adulti e famiglie che affrontano problemi di apprendimento. Lo spazio si trova nei locali adiacenti al Centro sociale ricreativo culturale Tamarese ed è un servizio multidisciplinare che offre supporto educativo e psicologico. L’inaugurazione si è svolta nei giorni scorsi.

Si chiama “Invenio”, lo sportello multidisciplinare educativo e psicologico dedicato a bambini, adolescenti, adulti e famiglie che è stato inaugurato nei giorni scorsi a Tamara, nel locale adiacente al Centro sociale ricreativo culturale Tamarese. A realizzarlo è stata l’associazione Bimbi Felici Aps, guidata dal presidente Gianluca Curcio, che consentirà di fruire di una serie di servizi, dedicati a bambini e adulti. L’apertura dello sportello a Tamara andrà a rispondere ad un bisogno della realtà copparese, "dove purtroppo sappiamo – ha spiegato la responsabile del servizio, Domenica Celi - che i genitori devono spostarsi verso Ferrara per far seguire i propri figli da un professionista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Problemi di apprendimento? Ora c’è lo sportello educativo

L'Adoc Abruzzo attiva lo sportello "Salva debiti" per aiutare non sa come uscire dai problemi finanziariLa sezione locale dell'associazione dei consumatori ha aderito all'iniziativa nazionale.

Uno sportello educativo-psicologico: "Al servizio di bambini e famiglie"Si chiama ‘Invenio’, lo sportello multidisciplinare educativo e psicologico dedicato a bambini, adolescenti, adulti e famiglie che è stato inaugurato...

Una selezione di notizie su Problemi di apprendimento Ora c'è lo....

Discussioni sull' argomento Problemi di apprendimento? Ora c’è lo sportello educativo; Logopedia, l’I.A. aiuta a valutare se il bambino ha un disturbo del linguaggio; Sveglie più tardi, voti più alti: la formula svizzera che funziona; Adozione Internazionale in Sud America. Eliseo, già 10 anni… e ancora senza una vera famiglia.

Oltre le Academy: gli ecosistemi di apprendimentoMentre le aziende investono cifre crescenti in formazione, il gap di competenze continua ad allargarsi. La causa? il modello tradizionale che tratta ... ilsole24ore.com

Un’abitudine spesso sottovalutata, come quella di lavarsi regolarmente i denti, ha un ruolo cruciale non solo nella prevenzione di carie e problemi gengivali Secondo un nuovo studio, una scarsa igiene orale può triplicare il rischio di determinato tumore https:/ facebook

#Gasperini: "Problemi di comunicazione con lo staff medico Sarebbe presuntuoso da parte nostra parlare di medicina. Non possiamo competere con professionisti su questo, anche se è vero che quest'anno si sono dovuti interfacciare con casi molto limit x.com