Prima il sogno del Superbonus poi l' incubo del crollo Ecco chi ci guadagna con il palazzo svenduto

Un condominio di largo Gregorio XIII, considerato pericolante, è al centro di una questione legale che coinvolge la demolizione e la ricostruzione dell’edificio. La vicenda alterna l’aspirazione di sfruttare il Superbonus a una causa giudiziaria, aprendo un nuovo capitolo sulla gestione della situazione. La questione riguarda chi possa trarre vantaggio dalla vendita del palazzo ormai decadente.

Quindici famiglie sfollate, ditte fantasma e il mistero dell'acqua sotto le fondamenta. A largo Gregorio XIII l'immobile si inclina: ora spunta una srl che compra tutto La promessa di una demolizione con ricostruzione e una causa in tribunale: nuovo capitolo per la vicenda del condominio pericolante di largo Gregorio XIII. Dopo due anni e mezzo di vita da sfollati, gli inquilini hanno ceduto l’immobile e potranno affrancarsi dalle conseguenze, da incubo, di essere stati abbandonati dalla ditta che avrebbe dovuto salvare il palazzo col superbonus. Il palazzo pericolante, le ditte scomparse e 90mila euro di debiti. L'odissea di 15 famiglie romane sfollate da un anno L’esposto anonimo e i controlli sulle carenze igienico-sanitarie. 🔗 Leggi su Romatoday.it

