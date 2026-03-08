prima categoria turno impegnativo per le maremmane

La Prima categoria presenta un turno molto impegnativo per le squadre maremmane, con il Campagnatico Arcille che scende in campo in una sfida rilevante. Le partite in programma coinvolgono diverse formazioni della zona e promettono un turno intenso, con incontri che potrebbero influenzare la classifica. La giornata si preannuncia decisiva per molte squadre impegnate in questa fase del campionato.

La Prima categoria offre un menù davvero tosto per le formazioni maremmane. Il Campagnatico Arcille (22 punti) oggi sarà infatti sul campo della Casolese (49), prima della classe, per un incontro che appare proibitivo, anche se i ragazzi di Manzella hanno ritrovato vigore nelle ultime settimane e vogliono la salvezza. Sfida difficile anche per lo Scarlino che ospita il Badesse Monteriggioni, seconda. In ottica salvezza il Cinigiano chiede strada al Radicondoli mentre l’Argentario dovrà tenere a bada un Campiglia che lotta per evitare l’ultima posizione in classifica. Il programma del girone F: Argentario-Campiglia, Casolese-Campagnatico Arcille, Radicondoli-Cinigiano, Scarlino-Badesse Monteriggioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

