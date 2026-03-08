Nel girone B di prima categoria, Fc Osimo si aggiudica il match più atteso della giornata grazie alle reti di Malaccari e Ferreyra. Con questa vittoria, i punti conquistati salgono a 10, mentre il Borghetto resta a zero. La partita si è conclusa con il successo dei padroni di casa, che ora si trovano in una posizione di vantaggio in classifica.

Il big match nel girone B di prima Categoria se lo aggiudica Fc Osimo con i gol di Malaccari e Ferreyra. PRIMA CATEGORIA, 23esima giornata. Girone B. Real Cameranese-Castelbellino 4-0, Argignano-Cupramontana 0-0, Borgo Minonna-Filottranese 2-0, Castelleonese-Passatempese 0-0, FC Osimo-Borghetto 2-0, Barbara Monserra-Pietralacroce 2-0, Le Torri Castelplanio-Olimpia Marzocca 2-1, Staffolo-Cingolana 2-1. Classifica: FC Osimo 55; Borghetto 45; Olimpia Marzocca 42; Passatempese 37; Real Cameranese 36; Filottranese 35; Borgo Minonna 33; Staffolo e Pietralacroce 30; Le Torri 28; Castelleonese 27; Argignano e Castelbellino 21; Barbara Monserra e Cingolana 18; Cupramontana 16. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima categoria. Fc Osimo vince il big match. Ora i punti sul Borghetto sono 10

Prima categoria. Fc-Osimo-Borghetto. Va in scena il big matchE’ il gran giorno del big match nel girone B di Prima Categoria tra Fc Osimo e Borghetto.

Leggi anche: Prima Categoria. La capolista Fc Osimo ospita il Castelbellino. Big match a Borghetto dove arriva il Marzocca

Contenuti e approfondimenti su Prima categoria.

Temi più discussi: Prima Categoria / San Giobbe stregato per l'FC Osimo 2011: la Filottranese fa l'impresa e vince 2-1; Poker di reti del Borghetto, bene il Loreto e oggi c’è Fc Osimo; PRIMA B. L'FC Osimo interrompe la marcia a Filottrano; Prima Categoria / Osimo 2011-Borghetto, a voi due: si decide il girone B al Bernacchia.

Prima categoria. Fc Osimo vince il big match. Ora i punti sul Borghetto sono 10Il big match nel girone B di prima Categoria se lo aggiudica Fc Osimo con i gol di Malaccari e Ferreyra. PRIMA CATEGORIA, 23esima giornata. Girone B. Real Cameranese-Castelbellino 4-0, ... sport.quotidiano.net

Prima categoria. Fc-Osimo-Borghetto. Va in scena il big matchE’ il gran giorno del big match nel girone B di Prima Categoria tra Fc Osimo e Borghetto. Le prime della classe, distanti sette punti, si sfidano al Bernacchia di Osimo Stazione. Il programma. PRIMA C ... ilrestodelcarlino.it

In Prima categoria impresa del Real Gela che ha battuto 3-1 la vice capolista Cassibile; Accademia Mazzarinese ko - facebook.com facebook