Oggi il prezzo del gas all’ingrosso, secondo il valore PSV, si aggira intorno a 0,472 euro per metro cubo standard. Questa cifra rappresenta la quotazione attuale del gas all’ingrosso al 7 marzo 2026, fornendo un punto di riferimento preciso per il mercato. Il valore del PSV viene aggiornato quotidianamente e riflette le condizioni di mercato in tempo reale.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 7 Marzo 2026, si attesta a circa 0,472 €Smc. Questo dato deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 50,12 €MWh (utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc), che rappresenta il riferimento principale per il mercato italiano del gas naturale all’ingrosso. L’andamento del PSV negli ultimi giorni mostra una marcata volatilità. Dopo una fase di relativa stabilità tra fine febbraio e inizio marzo, con valori oscillanti tra 32 e 35 €MWh (0,299-0,327 €Smc), si è registrato un deciso incremento a partire dal 3 Marzo 2026, culminato con il picco di 55,19 €MWh (0,516 €Smc) il 4 Marzo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Temi più discussi: Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Mercoledì 4 marzo 2026; Aggiornamento PUN e PSV di oggi, 07 Marzo 2026; Shock prezzi Gas e Luce a Marzo 2026: la Guerra in Iran infiamma i mercati. Cosa fare?; PUN Selectra luce e PSV gas 3 marzo: luce in crescita del 2,1%.

Guerra in Iran e chiusura dello Stretto di Hormuz, vola il prezzo del gas: ecco che cosa rischiano davvero le bollette degli italianiCon il PSV in aumento, +39% dopo lo scoppio del conflitto e i mercati instabili, facciamo il punto sui possibili effetti sulle bollette energetiche ... affaritaliani.it

Prezzo del Gas europeo rallenta a febbraio ma i rischi geopolitici riaccendono pesanti rincariEnergia, febbraio in lieve calo ma la crisi di marzo rialza subito i listini A febbraio 2026 i prezzi all’ingrosso di energia elettrica e gas in Itali ... assodigitale.it

