Prezzi di diesel e benzina alle stelle | controlli della finanza nei distributori

Le autorità finanziarie stanno effettuando controlli presso i distributori di carburante, in risposta ai recenti aumenti dei prezzi di diesel e benzina. Nei giorni successivi allo scoppio del conflitto in Iran, i costi dei carburanti sono saliti in modo evidente. Le verifiche riguardano principalmente le modalità di determinazione dei prezzi e la conformità alle normative vigenti. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito eventuali sanzioni o interventi specifici.

Diesel e benzina sempre più cari: dopo pochi giorni di conflitto in Iran si stanno registrando forti aumenti del prezzo dei carburanti. Per questo motivo la guardia di finanza, su indicazione del governo, ha rafforzato i controlli lungo l'intera filiera dei carburanti. L'obiettivo è quello di prevenire "ogni forma di distorsione che possa recare pregiudizio ai consumatori e alterare il corretto funzionamento del mercato", spiegano le fiamme gialle. L'operazione interessa anche il Piemonte e le province di Novara e del Vco. Gli interventi saranno finalizzati, da un lato, a verificare l'osservanza delle norme in materia di... 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Articoli correlati

Prezzi di benzina e diesel alle stelle: in campo la guardia di finanza contro possibili speculazioniIn una settimana la benzina self è aumentata in media di 9,2 centesimi, arrivando a 1,76 euro al litro, mentre il diesel ha registrato un rincaro più...

Contenuti utili per approfondire Prezzi di diesel e benzina alle stelle...

Temi più discussi: Prezzi in aumento per la guerra in Iran: i rincari colpiscono gas, benzina e diesel; Benzina e gasolio, prezzi oggi alle stelle: la denuncia e la mossa allo studio del governo; Carburanti: tra conflitto in Medio Oriente e accise i prezzi del diesel volano alle stelle.; I prezzi di benzina e gasolio salgono sempre più.

Benzina e diesel, aumento prezzi e rischio speculazione: le regioni più care al distributoreScattano i monitoraggi sui distributori dopo i rincari seguiti alla crisi in Iran. Ecco la classifica delle regioni più care ... quifinanza.it

Prezzi di benzina e diesel in crescita, quanto paghiamo in più: aumenti fino a 186 euroListini aggiornati per il carburante: diesel a 1,73 euro e benzina in rialzo. Ecco come l’attacco all’Iran pesa sui portafogli ... quifinanza.it

Lunedì verrà fornito un report sui monitoraggi, per verificare i casi di speculazione. Il «tema di impedire che la speculazione faccia esplodere i prezzi, ovviamente è un’altra delle nostre priorità» ha detto Meloni - facebook.com facebook

Washington cerca di contenere i prezzi del petrolio mentre il Pentagono prepara uno scenario di guerra lunga con l’Iran: gli Stati Uniti sono relativamente protetti, l’Europa molto meno. L’analisi di @TCommodity. x.com