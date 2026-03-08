Previsioni meteo per Avellino – 9 marzo 2026

Il 9 marzo 2026 ad Avellino si prevede un aumento della nuvolosità durante la giornata, con deboli piogge nel pomeriggio e una progressiva schiarita in serata.

Ad Avellino, il 9 marzo 2026, il cielo vedrà un progressivo aumento della nuvolosità, con deboli piogge attese nel pomeriggio; in serata è prevista una graduale schiarita. Le precipitazioni complessive saranno pari a 0,8 mm. Nel corso della giornata – secondo quanto riferito da 3BMeteo – la temperatura massima raggiungerà i 15°C, mentre la minima si attesterà sugli 8°C; lo zero termico sarà posizionato a 1999 metri. I venti soffieranno moderati da nordest sia al mattino che nel pomeriggio. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Previsioni meteo per Avellino – 3 marzo 2026Ad Avellino, il 3 marzo 2026, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono...

Previsioni meteo per Avellino – 1 marzo 2026Ad Avellino, il 1° marzo 2026, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata e non sono previste...

