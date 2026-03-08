Preventing Plastic Invasion a Manfredonia

A Manfredonia, l’AICS Ambiente Nazionale, in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS e il Centro Cultura del Mare, ha avviato un progetto per contrastare l'invasione di plastica. L'iniziativa mira a sensibilizzare la comunità locale e coinvolgere volontari nelle operazioni di pulizia delle spiagge e delle aree costiere della città. Le attività sono state ufficialmente avviate questa settimana e proseguiranno nei prossimi mesi.

L’AICS Ambiente Nazionale in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS e il Centro Cultura del Mare A.P.S. Ente del Terzo Settore di Manfredonia, promuove ed organizza presso la Scuola Secondaria di I grado “Mozzillo Iaccarino” di Manfredonia, un progetto innovativo e sostenibile, che unisce la cultura al rispetto per l’ambiente. Attraverso questo progetto si vuole dimostrare come il riciclo possa dare nuova vita a materiali che altrimenti finirebbero in discarica, sottolineando l’importanza della gestione sostenibile delle risorse. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Preventing Plastic Invasion a Manfredonia Leggi anche: Spanish PM Sanchez says US invasion of Greenland ‘would make Putin happiest man on earth’ La Caduta degli Dei: Secret Invasion, ombre e tradimenti per il Marvel UniverseE se gli eroi che abbiamo sempre conosciuto, coloro che ci proteggono da decenni, in realtà fossero degli impostori? Come potremmo avere ancora...