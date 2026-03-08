Presi dai militari su un’auto rubata e con un martello

Due uomini sono stati fermati dai militari mentre si muovevano a bordo di un'auto rubata, con un martello in mano. Uno dei fermati era sotto sorveglianza speciale, ma si trovava comunque in giro con un complice. L'auto coinvolta era stata sottratta, e il martello, ritenuto un oggetto offensivo, è stato sequestrato dai militari.

Nonostante uno di loro fosse un sorvegliato speciale, se ne andava in giro, insieme ad un complice, su un'auto rubata e con un martello ritenuto un oggetto utilizzato per offendere. Per questo motivo i carabinieri di Porto Sant'Elpidio hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Fermo due marocchini, rispettivamente di 48 e 38 anni, per una serie di gravi reati in concorso. L'intervento è scattato a seguito di una segnalazione alla centrale operativa dei carabinieri di Fermo, che ha permesso di intercettare i due stranieri a bordo di una Fiat Punto. Da immediati accertamenti è emerso che il veicolo era stato rubato poco prima a un uomo di Fermo.