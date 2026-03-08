Preghiera della sera 8 Marzo 2026 | Aiutami a scegliere la vita

Nella preghiera della sera del 8 marzo 2026, si invita a affidare il proprio riposo al cuore della Santissima Trinità, con l’intento di lasciarsi avvolgere dall’abbraccio di Dio e scivolare nel sonno della pace. La preghiera si concentra sulla richiesta di aiuto per scegliere la vita, offrendo un momento di riflessione e di calma prima di dormire.

Affida il tuo riposo al cuore della Santissima Trinità con la preghiera della sera per lasciarsi avvolgere dall’abbraccio di Dio e scivolare nel sonno della pace. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la notte che si apre dinanzi a noi trascorra serenamente e con un riposo tranquillo. Questa sera ho scelto la vita. Rinuncio alle vie che non sono te, mio Dio, per non servire che Te nei miei fratelli e nella profondità dell’orazione. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

