Il nuovo capitolo della saga horror fantascientifica con protagonista l'alieno cacciatore è stato distribuito in homevideo da Eagle. Il film è disponibile in formato 4K con un video di alta qualità e un audio potente. La versione include anche contenuti extra che arricchiscono l’esperienza di visione. La pellicola si aggiunge alla serie di titoli che continuano a portare avanti questa storia.

Il nuovo capitolo della saga horror fantascientifica con protagonista l'alieno cacciatore è arrivato in homevideo grazie a Eagle con un video 4K strepitoso, un audio potente e buoni extra. Predator, settimo capitolo. La celebre saga horror fantascientifica con protagonista l'alieno cacciatore si rinnova con un nuovo episodio che conferma il buon lavoro che il regista Dan Trachtenberg sta compiendo sul mondo di Predator ormai da anni. Predator: Badlands è infatti un film convincente che amplia il mito del personaggio con un racconto di formazione, coraggio e sopravvivenza, in una spettacolare avventura sci-fi. Adesso il film interpretato da Dimitrius Schuster-Koloamatangi e Elle Fanning, nel quale un giovane Yautja emarginato si allea con Thia, una donna in fuga dal proprio passato, è arrivato in homevideo grazie a Eagle Pictures. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Predator: Badlands, in 4K la saga dell'alieno cacciatore diventa sempre più spettacolare

Predator – Badlands domina Hulu: quasi 9M di views in 5 giorni, record dopo Prey e incasso saga da urlo!Predator – Badlands, il film diretto da Dan Trachtenberg (lo stesso di Prey), continua ad offrire numeri impressionanti: dopo il lancio teatrale da...

Predator, il regista di Badlands svela i piani per il futuro della sagaPochi giorni fa Dan Trachtenberg ha firmato un accordo che lo legherà in esclusiva a Paramount per i prossimi tre anni e dai quali potrebbe scaturire...

Predator Badlands Final Trailer 2025 | Alien Earth & WTF Easter Eggs

Altri aggiornamenti su Predator Badlands in 4K la saga....

Temi più discussi: Edizione 4K Ultra HD + blu-ray per ‘Predator – Badlands’; Predator: Badlands, recensione edizione 4K; Springsteen, Predator: Badlands e Now You See Me 3 nell’homevideo Eagle Pictures; Predator: Badlands: il ritorno del Predator nel 2025.

Predator: Badlands, in 4K la saga dell'alieno cacciatore diventa sempre più spettacolareIl nuovo capitolo della saga horror fantascientifica con protagonista l'alieno cacciatore è arrivato in homevideo grazie a Eagle con un video 4K strepitoso, un audio potente e buoni extra. movieplayer.it

Predator: Badlands 4K Steelbook Blu-Ray ReviewRay! Explore its thrilling plot, new protagonist Predator, stunning picture, powerful sound, and special features. avpgalaxy.net

Nuovi Adidas Predator e Puma Futura Pallone finale Champions League Budapest 2026 Pallone Coppa del Mondo 2026 - facebook.com facebook