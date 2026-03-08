Potenza 1-0 Foggia | il nono ko consecutivo e la crisi profonda

Il Potenza ha battuto il Foggia con un gol di Siatounis, portando a nove le sconfitte consecutive della squadra ospite. La partita ha evidenziato la crisi del Foggia, che ora si trova con una serie negativa di sconfitte e un divario più ampio rispetto al Siracusa. La gara si è conclusa con il risultato di 1-0.

La vittoria del Potenza sul Foggia, decisa da Siatounis, segna il nono sconfitta consecutiva per la squadra ospite e allarga il divario con il Siracusa. La partita disputata allo Zac ha confermato una crisi profonda che minaccia di trascendere i confini della Serie C. Il risultato finale è 0-1 a favore dei lucani, ma dietro questo numero si nasconde un quadro preoccupante per i rossoneri foggiani. Mentre il Siracusa continua a recuperare punti nonostante le penalizzazioni, il Foggia sembra aver perso ogni capacità di reazione in campo. La prossima sfida contro la capolista Benevento appare come una prova quasi impossibile da superare. L'analisi tattica: quando il minimo sindacale basta per vincere.