Poste in provincia di Messina l' 8 marzo è ogni giorno | otre 600 le donne tra uffici postali e logistica

In provincia di Messina, oltre 600 donne lavorano tra uffici postali e logistica. Per questa ragione, Poste italiane ha scelto di dedicare una cartolina filatelica alla Giornata Internazionale della Donna, con la scritta

Presenza femminile sopra la media regionale negli uffici postali. Cresce il numero di donne nel settore del recapito: a Barcellona la parità di genere una realtà L'8 marzo è ogni giorno" si legge sulla cartolina filatelica dedicata quest'anno alla Giornata Internazionale della Donna. È con questo messaggio accompagnato da un aquilone di tradizionali mimose che anche quest'anno Poste Italiane celebra l'importante giornata con materiale filatelico disponibile presso gli uffici postali con sportello filatelico di Messina, in strada San Giacomo e in provincia nelle sedi di Taormina, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Patti. Un messaggio di impegno che vuole andare oltre il giorno di celebrazione e che conferma l'attenzione aziendale verso un tema ancora oggi prioritario quale quello della parità di genere nel mondo del lavoro.

