Porto peschereccio Comune a caccia di fondi

Il porto peschereccio è al centro delle nuove iniziative del Comune, che sta cercando finanziamenti per migliorare le infrastrutture e le strutture. La Giunta comunale ha deciso di adottare un nuovo piano di interventi, concentrandosi sulle esigenze del settore ittico e delle attività portuali. Sono in corso consultazioni e procedure per ottenere le risorse necessarie a realizzare i progetti previsti.

ll porto peschereccio torna al centro delle strategie di sviluppo della città. La Giunta comunale ha infatti deciso di candidare un progetto di riqualificazione dell'area portuale legata alla pesca, partecipando a un avviso pubblico dedicato al miglioramento e alla valorizzazione delle zone costiere e delle infrastrutture connesse al mare. L'obiettivo è quello di rafforzare i servizi a disposizione degli operatori e rendere più efficiente e moderno uno degli spazi più identitari della tradizione marinara sangiorgese. Il progetto si concentra in particolare sull'area del porto peschereccio situata al confine sud del territorio comunale, oggi gestita direttamente dal Comune.