Portiere esce e rinvia | guarda dove va a finire il pallone

Nel match del campionato ceco tra Bohemians e Slovan Liberec, il portiere degli ospiti, Tomas Koubek, è uscito dal campo per rinviare un pallone. Durante l’azione, il portiere ha calciato il pallone e questo è andato oltre i limiti dello stadio, terminando fuori dall’area di gioco. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e dei tifosi.