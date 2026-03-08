Pordenone celebra le donne dell’Arma | in prima linea con coraggio e dedizione

In occasione dell’8 marzo, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Pordenone ha organizzato una cerimonia per celebrare le donne dell’Arma. La giornata è stata dedicata al riconoscimento del loro ruolo, evidenziando il contributo quotidiano che offrono in uniforme, con impegno e dedizione. La celebrazione ha coinvolto ufficiali e operatori, sottolineando la loro presenza nel servizio di sicurezza pubblico.

Dal 2000, anno in cui le Forze Armate italiane hanno aperto le porte alla componente femminile, la presenza delle Carabiniere sul territorio è diventata parte integrante della quotidianità operativa dell’Arma, a tutti i livelli gerarchici e in ogni specialità. Le donne in servizio hanno affrontato lo stesso percorso di formazione dei colleghi uomini – dalle Scuole Allievi all’Accademia Militare – superando prove fisiche e tecniche con identica determinazione e professionalità. Oggi sono impiegate in tutti i reparti e in ogni tipo di servizio, con un contributo particolarmente prezioso nella gestione dei reati previsti dal “Codice Rosso”. In... 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

