Nel pomeriggio di ieri a Colle Val d’Elsa un giovane è stato accoltellato in via XXV Aprile. L’intervento dei sanitari del 118 è avvenuto alle 18:43, dopo l’aggressione con arma da taglio. Due persone sono state coinvolte nell’incidente, ma ancora non si conoscono i dettagli sulla dinamica. La polizia sta indagando per chiarire quanto accaduto.

Colle Val d’Elsa (Siena), 8 marzo 2026 – Pomeriggio di sangue a Colle Val d’Elsa. Intorno alle 18:43 di ieri, sabato 7 marzo, i sanitari del 118 sono intervenuti in via XXV Aprile per un’aggressione con arma da taglio. Un giovane di 18 anni è rimasto ferito. Secondo quanto comunicato dal 118, sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza a due persone coinvolte nell’episodio. Un ragazzo di 18 anni è stato soccorso e trasportato in codice 2, quindi non in gravi condizioni, all’ospedale Le Scotte di Siena per le cure necessarie. Un secondo paziente ha riportato invece ferite lievi ed è stato classificato in codice 1. Sul luogo dell’intervento sono arrivate l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Colle Val d’Elsa e le forze dell’ordine che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pomeriggio di sangue: accoltellato un giovane, due coinvolti

Due valanghe in un pomeriggio: diversi escursionisti coinvoltiSecondo le prime ricostruzioni la seconda slavina potrebbe essere stata provocata proprio da chi ha chiesto aiuto.

Vigilia di Natale di sangue, giovane accoltellato in un parcheggio. Presi gli aggressori, hanno 20 anniFerrara, 26 dicembre 2025 - Minacciato, accerchiato e infine accoltellato in un parcheggio in pieno centro.

Lady Prodigy SleuthEP09Dashing Heir × Fallen CourtesanRags to Rank Fierce Revenge!# #

Una raccolta di contenuti su Pomeriggio di sangue accoltellato un....

Temi più discussi: Lite per droga fra due gruppi di giovani a Ranzanico. Un accoltellato: è ferito gravemente; Lite per droga degenera a Ranzanico, un accoltellato: è ferito gravemente; Ennesima rissa in via Bovara in un pomeriggio di tensione; Sangue a Livorno, agente immobiliare accoltellato e ucciso nello studio del commercialista.

Sangue nel condiminio. Chiede silenzio dopo un notte di lavoro e viene accoltellataTragedia sfiorata ieri in via Bachelet, operatrice sanitaria portata al Murri ... msn.com

Ariano Irpino, detenuto accoltellato al torace: è graveAriano Irpino – Pomeriggio di sangue e violenza all’interno della casa circondariale di Ariano Irpino. Quella che doveva essere una giornata di routine si è trasformata in un teatro di scontro tra det ... cronachedellacampania.it

Frida, giovane artista ipovedente a causa di una malattia genetica, figlia dei musicisti Stefano Bollani e Petra Magoni, nel pomeriggio di venerdì 6 marzo ha regalato ai passeggeri un prepartenza indimenticabile, fatto di note, parole e riflessioni - facebook.com facebook

La preparazione dei giallorossi è proseguita nel pomeriggio di oggi con una seduta di allenamento al Via del Mare. Assente Camarda, Berisha e Gandelman hanno svolto un lavoro personalizzato, a riposo Gaspar. Presenti all’allenamento un nut x.com