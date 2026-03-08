Politecnico delle Arti ai Celestini c’è la firma per la nuova sede

È stato firmato l’accordo per la nuova sede del Politecnico delle Arti ai Celestini a Borgo San Caterina. L’intervento, dal valore di 7 milioni di euro, prevede la ristrutturazione dell’edificio. Il progetto prosegue con l’obiettivo di completare i lavori entro il 2028. Il Conservatorio ha già ottenuto i fondi necessari dal ministero per questa operazione.

BORGO SAN CATERINA. Operazione da 7 milioni, ora la ristrutturazione. Nel 2028 il Conservatorio, salvi i fondi del ministero. Carnevali: «Rivive uno scrigno storico della città». Berta: «Prospettive aperte anche per l’Accademia di Belle Arti». Con la firma, venerdì mattina, sull’atto di compravendita, il Politecnico delle Arti di Bergamo ha acquisito in via definitiva l’ex complesso dei Celestini, chiudendo così il lungo iter di acquisizione dell’immobile di Borgo Santa Caterina, che tra poco più di due anni e mezzo diventerà la nuova sede del Conservatorio. Un passaggio formale atteso da tempo, che sblocca ora la fase operativa del progetto di ristrutturazione dell’ormai ex complesso delle suore Sacramentine. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

