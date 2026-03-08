Poliambulatorio a rischio | fili scoperti e pericoli elettrici

Il poliambulatorio dell’ASL Salerno a Pontecagnano Faiano presenta problemi di sicurezza legati a fili scoperti e rischi elettrici. Sono state riscontrate carenze strutturali e igieniche che potrebbero mettere in pericolo l’incolumità di pazienti e operatori sanitari. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti.

Il poliambulatorio dell'ASL Salerno a Pontecagnano Faiano presenta gravi carenze strutturali e igieniche che mettono a rischio la sicurezza pubblica. I residenti hanno lanciato un appello formale per richiedere l'immediato intervento delle autorità competenti. La segnalazione, datata 8 marzo 2026, evidenzia una situazione di abbandono che richiede azioni urgenti. Lo stato di abbandono della struttura sanitaria. La realtà dei luoghi pubblici nella provincia salernitana spesso nasconde criticità che sfuggono ai controlli ordinari. Nel caso specifico del centro sanitario di Pontecagnano, il degrado è visibile a occhio nudo. L'infrastruttura, destinata a servire la comunità locale, mostra segni evidenti di incuria gestionale.