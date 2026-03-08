Pogacar un poker già scritto Allungo e assolo per il trionfo

Un ciclista ha conquistato la vittoria in una gara lunga e impegnativa, mostrando un deciso allungo durante la corsa. Il suo nome è stato inciso su un cippo che segna il percorso, e si tratta del quarto trofeo che porta a casa, il terzo consecutivo. La piazza del Campo ha accolto il trionfatore come un campione di lunga esperienza.

Un tratto di strada dedicato, un Cippo con inciso il suo nome, il quarto sigillo da mettere in bacheca, il terzo consecutivo, con piazza del Campo che lo accoglie come un fantino di contrada che rende grande il Palio. Tadej Pogacar scende dal suo cavallo d’acciaio, che dagli Anni Ottanta è rigorosamente in carbonio per intuizione di Ernesto Colnago, e si gusta lo spettacolo, dopo averlo generato, donato e regalato: propiziato come solo lui sa fare. Anche ieri, per l’ennesima volta, un film già visto, che gli appassionati di ciclismo cercano come una battuta di Totò odi Checco Zalone, di Mastroianni o Gassmann. Conosci a memoria i loro film, conosci a memoria anche il modo di correre di questo prodigio del pedale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pogacar, un poker già scritto. Allungo e assolo per il trionfo Strade Bianche 2026 oggi: orari, tv, percorso, favoriti. Primo assolo di Tadej Pogacar?Edizione numero 20 per la Strade Bianche che sarà sicuramente l’appuntamento più importante di questa prima parte di stagione. Albo d’oro Strade Bianche: Tadej Pogacar firma il poker da dominatoreTadej Pogacar ha vinto le Strade Bianche 2026, trionfando in Piazza del Campo a Siena per la quarta volta in carriera dopo le stoccate del 2022,... Tutti gli aggiornamenti su Pogacar un poker già scritto Allungo e.... Temi più discussi: Pogacar, un poker già scritto. Allungo e assolo per il trionfo; Pogacar, poker stellare. Ma sul percorso ha qualcosa da dire…; Pogacar fa poker: è il re delle Strade Bianche; Tadej Pogacar (in cerca del poker) dà nome a tratto Strade Bianche. Strade Bianche, poker di Pogacar: nessuno come luiSIENA (ITALPRESS) - Un deja vu: Tadej Pogacar vince la Strade Bianche. Al debutto stagionale, il fuoriclasse sloveno fa quello che ha già fatto nel 2022 e nelle ultime tre edizioni della corsa sulle c ... msn.com Strade Bianche: Pogacar re per la quarta volta, mai nessuno come lui. Il 19enne Seixas chiude secondoIn Toscana vince ancora lo sloveno, campione per la quarta volta nelle ultime 5 edizioni. Del Toro in terza posizione ... gazzetta.it Secondo Vincenzo Nibali, la quarta Strade Bianche di Tadej Pogacar avrebbe potuto avere uno sviluppo differente se Paul Seixas fosse riuscito a resistere all’affondo del campione del mondo. - facebook.com facebook Tadej Pogacar dice quello che pensa sul nuovo percorso della Strade Bianche, senza tanti giri di parole "Non mi piace attaccare così da lontano, ma il modo in cui è disegnato questo percorso mi obbliga a farlo. Hanno aggiunto 30km extra nella parte fi x.com