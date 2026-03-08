Pogacar mostruoso! Il video da brividi del suo trionfo alla Strade Bianche

Tadej Pogacar ha vinto per la quarta volta la Strade Bianche, confermando la sua supremazia nella corsa. Nel video del trionfo, si vede il ciclista sloveno mantenere un ritmo elevato e distanziare chiaramente gli avversari, attraversando il traguardo con sicurezza. La gara si è conclusa con Pogacar che ha tagliato il traguardo davanti a tutti, dimostrando la sua abilità e determinazione.

Ormai non c'è da stupirsi di fronte all'ennesimo trionfo di Tadej Pogacar, che vince per la quarta volta la Strade Bianche, dominando senza concedere nulla agli avversari. Guarda il video da brividi che celebra la sua vittoria.?(Credits: @StradeBianche). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pogacar mostruoso! Il video da brividi del suo trionfo alla Strade Bianche È nata la Strade Bianche 2026, ecco il percorso. Pogacar a caccia del 4° trionfoUn fine settimana di grandissimo ciclismo in Toscana, quello a cura di Rcs Sport presentato questa mattina alla Rinascente di Milano, con vista sul... Strade Bianche: quarto trionfo di Pogacar, nessuno come luiL'anno scorso la sua vittoria era maturata tardi, con un attacco a meno di 20 chilometri dal traguardo, sul durissimo penultimo sterrato della Strade... Pogacar vs Vingegaard rivalry #cycling Una raccolta di contenuti su Strade Bianche. Argomenti discussi: Tadej Pogacar è il vincitore delle Strade Bianche. Pogacar è un alieno, un treno coi pedali: Tadej vince la Strade Bianche con una fuga mostruosaTadej Pogacar ha vinto da dominatore la Strade Bianche, prendendo il volo con una fuga solitaria a 80 km dal traguardo ... fanpage.it Diretta Strade Bianche 2026/ Tadej Pogacar ha vinto ancora e cala il poker! (oggi sabato 7 marzo)Diretta Strade Bianche 2026 streaming video Rai 2 oggi sabato 7 marzo: Tadej Pogacar è il vincitore della classica con partenza e arrivo a Siena. ilsussidiario.net