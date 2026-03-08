Podcast in Italia | ascolti in crescita si parte dagli 11 anni Le percentuali calano dai 45 anni in su
In Italia, i podcast stanno diventando sempre più popolari, attirando un pubblico giovane che inizia ad ascoltarli già a partire dagli 11 anni. I dati mostrano un aumento degli ascolti tra i giovani, mentre le percentuali di ascolto diminuiscono invece dagli 45 anni in su. Il fenomeno si sta consolidando come uno dei principali formati di informazione e intrattenimento digitale.
Negli ultimi anni i podcast si sono affermati come uno dei nuovi formati dell’informazione e dell’intrattenimento digitale, con una diffusione crescente anche in Italia. Secondo i dati raccolti dall’ Istat, nel 2024 il 17,4% della popolazione con almeno 11 anni dichiara di ascoltare podcast, segnale di un fenomeno ormai consolidato, anche se ancora lontano da una pratica di massa. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
LIVE Gran Bretagna-Italia 32-55, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: calano le percentuali nella ripresa di entrambe le squadre32-57 2/2 di John Petrucelli a cronometro fermo per muovere il punteggio in favore degli azzurri a metà terzo quarto.
Palermo, bambino di 11 anni “violentato all’uscita della scuola dai compagni coetanei”: si indaga su possibili altri abusiUna vicenda sconcertante che ha per ora contorni poco definiti e di cui il movente è ancora ignoto.
Una raccolta di contenuti su Podcast in Italia ascolti in crescita....
Temi più discussi: Ascolti e Top 5 prima serata, scoppia la polemica Ditonellapiaga – Sanremo Express podcast, Adnkron; Rap4Rights: il laboratorio musicale si trasforma in podcast; Sanremo, ecco la classifica dei brani più ascoltati: vendite, YouTube e streaming.
Spotify, Sfera Ebbasta l'artista più ascoltato in ItaliaIl rap domina gli ascolti 2025 in Italia. A rivelarlo è Spotify che ha lanciato Wrapped 2025. Al primo posto degli ascolti, dopo un anno, torna Sfera Ebbasta, seguito da Shiva, Guè, Geolier e ... ansa.it
È il podcast più ascoltato in Italia su Spotify nel 2025, potrebbe essere un buon consiglioLe canzoni anni '70 più famose per la scienza Le canzoni più iconiche di Lou Reed Tiziano Ferro, le sue canzoni più famose È mercoledì il giorno di Spotify Wrapped 2025: Un racconto globale – viene ... esquire.com
#FabrizioCorona durante un'intervista nel podcast MOW Privé torna a parlare di #BelenRodriguez e racconta un dettaglio molto privato della loro relazione: "Aveva questa passione di filmarmi, di filmarci di nascosto. Poi se li guardava, se li teneva, aveva ques - facebook.com facebook
PODCAST | La scelta del direttore. "Non rassegniamoci" (di Luigi Contu). #ANSA x.com