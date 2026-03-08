Podcast in Italia | ascolti in crescita si parte dagli 11 anni Le percentuali calano dai 45 anni in su

In Italia, i podcast stanno diventando sempre più popolari, attirando un pubblico giovane che inizia ad ascoltarli già a partire dagli 11 anni. I dati mostrano un aumento degli ascolti tra i giovani, mentre le percentuali di ascolto diminuiscono invece dagli 45 anni in su. Il fenomeno si sta consolidando come uno dei principali formati di informazione e intrattenimento digitale.