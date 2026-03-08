Pixel Meteo si rinnova | icone più chiare e gestione città semplificata

Pixel Meteo si aggiorna introducendo icone più chiare e una gestione delle città più semplice. Nell’ambito delle applicazioni meteo per Android, questa app mantiene la sua autonomia, distinguendosi dall’app preinstallata che sta diventando parte della Ricerca Google. Il nuovo aggiornamento mira a migliorare l’esperienza utente con modifiche visive e funzionali. La versione aggiornata è disponibile per i dispositivi Pixel.

Nel panorama delle app meteo per Android, Pixel Meteo mantiene un ruolo distintivo. A differenza dell'app meteo preinstallata, progressivamente integrata nella Ricerca Google, quella sviluppata specificamente per i dispositivi Pixel resta autonoma e continua a ricevere aggiornamenti mirati. L'ultima versione porta un restyling visivo che, pur non rivoluzionando l'app, migliora significativamente la leggibilità delle informazioni sullo schermo. Il cambiamento più evidente riguarda le icone che rappresentano sole, nuvole, pioggia e neve. Abbandonati i gradienti sfumati della versione precedente, Google adotta un linguaggio grafico più diretto, con colori pieni e contorni definiti.