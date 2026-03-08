Pixar annuncia il terzo capitolo di ‘Monsters & Co e altri progetti

Disney Pixar ha annunciato che sta lavorando al terzo capitolo di ‘Monsters & Co.’. Il film vedrà di nuovo protagonisti Mike e Sally, e sarà il seguito di una serie di storie che hanno riscosso successo tra il pubblico. Oltre a questa produzione, l’azienda ha presentato anche altri progetti in fase di sviluppo. La data di uscita del film non è ancora stata comunicata.

Monsters & Co. 3 è ufficialmente in lavorazione. Mike e Sally stanno per tornare: lo annuncia Disney Pixar, pronta a salpare con una nuova storia, di amicizia, avventura e crescita personale. Ma non sarebbe solo il mondo dei mostri a tornare. Tante novità trapelano degli studi di animazione più importanti al mondo. Scopriamoli insieme. Il terzo capitolo di una saga mostruosa. Il progetto è stato svelato in un lungo articolo del Wall Street Journal che esaminava i meccanismi interni della Pixar, mentre lo studio di animazione lancia la sua ultima uscita, Hoppers. Il primo film della serie, Monsters & Co. del 2001, si basava sulla premessa che i mostri dovessero spaventare i bambini per alimentare la città. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

