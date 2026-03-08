Una donna ha prestato giuramento in una delle più antiche istituzioni militari europee a Somma Lombardo, nel Varesotto. Sabrina ha pronunciato le sue promesse indossando la divisa, affermando di vivere i propri valori in quel contesto. L’evento ha visto la partecipazione di altre donne che hanno scelto di intraprendere questa strada, segnando un passo importante per la rappresentanza femminile nelle forze armate.

SOMMA LOMBARDO (Varese) Dal Varesotto al cuore di una delle istituzioni militari più antiche d’Europa. Tra gli allievi ufficiali che venerdì hanno pronunciato il solenne “Lo giuro” nel cortile d’onore della Accademia Militare di Modena c’era anche Sabrina Carvelli, ventenne di Somma Lombardo, allieva del 207° Corso “Fermezza”. Un momento carico di simboli e significati. Le donne, infatti, sono entrate ufficialmente nei ruoli militari soltanto nel 2000, con l’apertura dei concorsi a seguito della legge che ha sancito l’accesso femminile alla carriera militare. In poco più di vent’anni la loro presenza è cresciuta non solo nei ruoli operativi ma anche in quelli di comando e di alta specializzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Più donne con la divisa. Il giuramento di Sabrina: "Qui vivo i miei valori"

