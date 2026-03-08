Lolli Pirovano ottiene una doppietta storica, centrando la vittoria per un solo centesimo di secondo nella seconda gara sulla VolatA di Passo San Pellegrino. Laura ha concluso ancora una volta sul podio, mantenendo il suo record. Dopo aver accumulato 29 piazzamenti tra i primi dieci, Pirovano si aggiudica questa seconda prova, dimostrando una grande costanza e precisione.

Laura l’ha fatto di nuovo. Ed ancora per un 1100. Lolli Pirovano ci prende gusto e, dopo 29 piazzamenti in top 10, si prende anche gara due sulla VolatA di passo san Pellegrino. Indietro tutte: venerdì, nella prima discesa, era toccato ad Emma Aicher per 1100. Ieri è stata la volta di Cornelia Huetter, con Corinne Suter, terza, a 5100. Anche così si entra nella storia: prima non vincendo mai, ma accarezzando spesso il podio (l’ha perso quattro volte dal 2021 ad oggi, con un distacco dagli 11100 di Crans 2024 ai 25100 di Sankt Anton lo scorso anno, oltre a sette quinti posti) e poi, all’improvviso, vincendo due volte di fila una discesa, senza aver mai fatto podio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pirovano, un bis da record: è la doppietta dei centesimi

Lollobrigida leggendaria! Oro-bis nei 5000 metri… per 10 centesimi: il trionfo è da sognoFrancesca Lollobrigida è da sogno: dopo il trionfo con record olimpico nei 3000 metri, firma l’oro-bis nei 5000 metri al termine di una gara da...

Quanti soldi guadagna Laura Pirovano con la doppietta in Val di Fassa? Che scalata nella classifica dei premiLaura Pirovano ha vinto la seconda discesa libera femminile della Val di Fassa, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino andato in scena...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pirovano un bis da record è la....

Temi più discussi: Laura Pirovano vince per un centesimo su Huetter: il video del trionfo bis dell'azzurra in Val di Fassa; Pirovano, ancora un centesimo per il bis in discesa in Val di Fassa: È tutto surreale; Sci: Pirovano fa il bis in Val di Fassa, la discesa azzurra ha una nuova regina; Coppa del Mondo, Pirovano fa il bis in Val di Fassa. Ora guida la classifica di disciplina.

Sci: Pirovano fa il bis in Val di Fassa, la discesa azzurra ha una nuova reginaC'è qualcosa di magico in quel che è successo a Laura Pirovano nelle discese libere di coppa del mondo in Val di Fassa. Dopo una carriera sempre ai piedi del podio, troppo spesso per un'inezia, ieri s ... ansa.it

Sci, bis clamoroso di Laura Pirovano: ancora vittoria per un centesimoLaura Pirovano vince ancora in discesa libera a Passo San Pellegrino. Bis incredibile, sempre con un solo centesimo di margine ... panorama.it

Laura Pirovano col pettorale rosso che canta l’inno sul gradino più alto del podio, non è un sogno, è tutto veroooooo #AlpineSkiing #Pirovano #WinterSport x.com

Pirovano, clamoroso bis in Val di Fassa: azzurra al comando della classifica di disciplina - facebook.com facebook